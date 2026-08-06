Luís Neves diz que não, mas vai mesmo ser julgado pelo Tribunal de Contas

O ministro da Administração Interna reitera que não concorda com a sanção de 2.500 euros que lhe foi imposta pelo Ministério Público na sequência da auditoria do Tribunal de Contas à PJ. Luís Neves diz que poupou dinheiro ao Estado e que vai contestar a decisão. Quanto à auditoria mandada instaurar pela ministra da justiça, Luís Neves diz que está "desejoso de colaborar" para esclarecer a verdade.