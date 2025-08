Com a entrada no mês de agosto, começam a chegar cada vez mais emigrantes, para as merecidas férias. A TVI associou-se ao Festival Mais Solidário, em Castelo Branco com uma festa, em direto, dedicada aos emigrantes. A associação Quatro Corações, organizadora do evento, transforma euros em refeições quentes: já serviram mais de 800 mil em quatro anos.