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Luzes, câmara e reação: protestos e ativismo ganham cada vez mais palco em grandes eventos internacionais

“O mundo está perigoso” uma expressão cada vez mais repetida nos dias de hoje, num contexto marcado por guerras e perceções de injustiça. Perante este cenário, multiplicam-se os protestos nas ruas, mas também nos palcos. Os grandes eventos internacionais tornaram-se uma montra cada vez mais visível para ações de ativismo e manifestação.

  • João Morais do Carmo
    João Morais do Carmo
Há 53 min
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