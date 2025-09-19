VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Macron quer que toda a gente tenha a certeza que a mulher é mesmo mulher

Um ato inédito na justiça: Emmanuel Macron e a mulher, Brigitte, vão apresentar provas em tribunal de que a primeira-dama nasceu mulher. Este é o contra-ataque do casal contra uma influencer norte-americana que alega que Brigitte nasceu homem. Os Macron exigem uma indemnização. O anúncio foi feito pelo advogado do casal, que representa a acusação num processo por difamação contra a influencer.

Há 1h e 19min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Há 2h e 44min
1
05:25

Este cancro é pouco falado e "qualquer mulher na menopausa que comece a perder sangue deve procurar ajuda"

Hoje às 10:08
2

Sintra: desavença entre ex-namorados acaba com PSP agredido

Há 3h e 59min
3

Incêndio obriga a retirar de casa mais de 20 pessoas em Oliveira do Hospital

Hoje às 18:33
4
00:38

Mulher salta da janela de um primeiro andar para fugir do marido que a ameaçava com uma faca

Ontem às 13:02
5

Incêndios em Viseu mobilizam mais de 400 operacionais e 21 meios aéreos

Hoje às 13:55
6

Homem morre após queda de grua em Gondomar

Hoje às 16:26
7
01:53

"Quem é que me ajuda? Ninguém." Incêndios estão de regresso e este é o que mais preocupa

Há 3h e 16min
8
01:39

Este é o Ferrari misterioso de José Mourinho: um "talismã" com história polémica

Ontem às 21:55
9
05:45

Ataques de orcas na costa portuguesa começaram como "um jogo" e agora são "um problema". "Eram três, agora são 20. Elas aprendem umas com as outras"

Ontem às 09:30
10
02:04

"Tenho solicitado que sejamos rápidos": procurador-geral da República diz que caso Spinumviva tem "bastante" documentação

Hoje às 16:01
11

Ator de Anatomia de Grey morre em acidente de trânsito em Los Angeles

Hoje às 11:48
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Sintra: desavença entre ex-namorados acaba com PSP agredido

Há 3h e 59min

Homem morre após queda de grua em Gondomar

Hoje às 16:26

Incêndios em Viseu mobilizam mais de 400 operacionais e 21 meios aéreos

Hoje às 13:55

Homem morre atropelado em Portalegre por camião do lixo

Hoje às 10:36

Tentei perceber a obsessão mundial com The Summer I Turned Pretty e fiquei ainda mais confuso (mas #TeamConrad)

Hoje às 09:00

Homem tranca companheira e ateia fogo a colchão em Coimbra

Hoje às 09:28
05:25

Este cancro ginecológico é pouco falado, mas está entre os mais diagnosticados em Portugal

Hoje às 10:08
01:39

O Ferrari misterioso de José Mourinho: só existem 60 no mundo e este tem uma história polémica

Ontem às 21:55
00:38

Mulher salta da janela para fugir ao marido violento

Ontem às 13:02
02:59

Portugal importa anualmente 15 mil próteses mamárias. A maior parte para cirurgias de aumento

Há 1h e 14min