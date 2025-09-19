Um ato inédito na justiça: Emmanuel Macron e a mulher, Brigitte, vão apresentar provas em tribunal de que a primeira-dama nasceu mulher. Este é o contra-ataque do casal contra uma influencer norte-americana que alega que Brigitte nasceu homem. Os Macron exigem uma indemnização. O anúncio foi feito pelo advogado do casal, que representa a acusação num processo por difamação contra a influencer.
Macron quer que toda a gente tenha a certeza que a mulher é mesmo mulher
Há 1h e 19min