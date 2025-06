Maior jackpot do Euromilhões é, para muitos, "um passaporte para uma vida que ambicionam ter"

No dia em que vai a jogo o maior jackpot de sempre do Euromilhões, a psicóloga Filipa Jardim Silva ajuda a entender o que leva milhares de pessoas a tentarem a sua sorte. Umas, diz, fazem-no por “alívio”, outras porque querem “segurança financeira”. Apesar de reconhecer que “o nosso cérebro gosta desta felicidade imaginada”, a especialista alerta para os riscos do jogo e da expectativa.