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Maioria dos partidos chegam a consenso e abrem caminho para o fim dos donativos secretos

Há condições políticas para avançar para o fim dos donativos secretos aos partidos e às campanhas eleitorais, caso nada se altere no atual equilíbrio parlamentar. Chega, Iniciativa Liberal, PCP e PAN já confirmaram o apoio à mudança legislativa, alinhando-se com propostas anteriormente apresentadas por outros partidos. As alterações em cima da mesa visam pôr fim a uma prática de doações não identificadas, revelada pelo Exclusivo da TVI.

  • Nuno Guedes
Há 44 min
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