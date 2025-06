Mais de 200 fogos ativos no Canadá fazem sentir-se nos EUA e obrigam à retirada de 27 mil pessoas

As regiões centrais do Canadá estão a enfrentar violentos incêndios de grandes dimensões. Há neste momento mais de 200 fogos ativos, sendo que mais de uma centena estão fora do controlo dos bombeiros. Segundo as autoridades locais, mais de 27 mil pessoas foram obrigadas a abandonar as casas, mas o número deverá aumentar nas próximas horas