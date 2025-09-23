VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Mais de três anos depois da indemnização milionária, começaram as buscas à TAP

Já começaram as diligências no terreno na TAP a propósito da indemnização de 500 mil euros à ex-administradora executiva, Alexandra Reis. 

Em comunicado, a Procuradoria Distrital de Lisboa esclarece que estão em causa suspeitas da eventual prática de crimes de administração danosa, de recebimento ou oferta indevidos de vantagem, de participação económica em negócio e de abuso de poder. 

A Polícia Judiciária e o Ministério Público estão a conduzir buscas no escritório de advogados que fez o acordo de saída, já considerado ilegal pela Inspeção Geral das Finanças. 

  • Margarida Neves de Sousa
    Margarida Neves de Sousa
Há 1h e 9min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

19:28

"O que estava combinado era a morte. Não a morte por crueldade, mas a morte por medo". O "Monstro de Fortaleza" em exclusivo (1.ª parte)

Ontem às 22:43
1
02:13

"Daqui a nada vou despedaçá-la e vender os órgãos": TVI teve acesso à gravação da chamada entre o sequestrador e a família da mulher desaparecida em Tabuaço

Ontem às 14:44
2
02:17

Estreia esta segunda-feira na TVI a série "O Arquiteto" e conta com um elenco de luxo

21 set, 13:23
3
02:14

José Mourinho: «Se ficasse em casa ganhava mais do que no Benfica»

Hoje às 10:12
4
01:59

"O Arquitecto": conheça a série da TVI sobre um escândalo de filmagens íntimas sem consentimento

19 set, 22:23
5
07:55

Foi há 24 anos que seis portugueses foram chacinados em Fortaleza

Ontem às 22:57
6
01:33

Pharming: a nova tática de fraude bancária que engana até os mais atentos

Ontem às 14:41
7
07:08

Vacinação contra gripe e covid-19 ainda antes do frio. Sabe porque é tão importante?

Hoje às 09:40
8

Ataque com fogo a adeptos do FC Porto: três "casuals" do Sporting detidos pela PJ 

Hoje às 10:39
9
01:48

Madrugada de sobressalto em Oeiras: grupo de vários disparos de caçadeira

21 set, 13:15
10
08:49

Derrota de Meo, NOS e Nowo pode beneficiar dois milhões de consumidores. Saiba tudo

Hoje às 09:14
11

PJ pediu acesso aos emails de Pedro Nuno Santos por causa da indemnização a Alexandra Reis

Hoje às 11:03
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:23

Um carro ardeu depois de um jogo entre Sporting e FC Porto. Agora há detidos

Há 1h e 10min
19:28

O crime que chocou Portugal e Brasil: 24 anos depois, o "Monstro de Fortaleza" quebra o silêncio

Ontem às 22:43
01:03

Conluio para compra de terrenos: ex-autarca envolvido em esquema de milhões em Vinhais

Há 1h e 21min
02:07

Está a beber o vinho que comprou? A GNR quer ter mesmo a certeza

Há 1h e 11min
02:10

"Existem casos de morte por complicações com pneumonias graves na sequência de uma gripe": DGS quer vacinar mais contra a covid e a gripe

Há 1h e 9min

"Não tiveram hipótese de defesa". Pais condenados em Málaga por violência brutal contra bebés

Hoje às 10:31

Buscas na TAP por indemnização a Alexandra Reis

Hoje às 11:03
01:17

Doente acusa médico de ver futebol na consulta e sair com diagnóstico errado

Ontem às 14:41
01:33

Pharming: a nova tática de fraude bancária que engana até os mais atentos

Ontem às 14:41
02:13

"Daqui a nada vou despedaçá-la e vender os órgãos" - gravação exclusiva de pedido de resgate em Tabuaço

Ontem às 14:44
06:13

Conheça a doença rara, crónica e profundamente debilitante que afeta o nosso sono

Ontem às 10:07
05:58

Menos luz, mais tristeza: saiba como prevenir a depressão sazonal

Ontem às 09:17