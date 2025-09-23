Mais de três anos depois da indemnização milionária, começaram as buscas à TAP

Já começaram as diligências no terreno na TAP a propósito da indemnização de 500 mil euros à ex-administradora executiva, Alexandra Reis.

Em comunicado, a Procuradoria Distrital de Lisboa esclarece que estão em causa suspeitas da eventual prática de crimes de administração danosa, de recebimento ou oferta indevidos de vantagem, de participação económica em negócio e de abuso de poder.

A Polícia Judiciária e o Ministério Público estão a conduzir buscas no escritório de advogados que fez o acordo de saída, já considerado ilegal pela Inspeção Geral das Finanças.