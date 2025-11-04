VÍDEO SEGUINTE
Mais de um terço dos elevadores do Metro de Lisboa estão avariados. Plano de manutenção vai custar 7 milhões de euros

Mais de um terço dos elevadores do Metro de Lisboa estão fora de serviço. Atualmente, pelo menos cinco estações não têm qualquer elevador a funcionar e há também várias escadas rolantes paradas. A empresa vai investir sete milhões de euros num plano de manutenção completa e assistência com resposta em 24 horas, mas existe um problema.

  • Carolina Ribeiro
Há 18 min
