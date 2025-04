Mais um fim de semana de portas fechadas nas urgências: nove encerradas no sábado

Esta quinta-feira, dia 1 de maio, assinala-se o Dia do Trabalhador. Com o feriado, chega mais um fim de semana grande e mais um período marcado pelo encerramento de urgências. Os atendimentos para grávidas serão os mais afetados, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo. No sábado, nove urgências de obstétricas estarão de portas fechadas.