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Mar de chamas em Espanha: janela de oportunidade para dominar fogo quase a fechar-se

Em Espanha, os bombeiros continuam um trabalho hercúleo para tentar controlar o grande incendio na serra oeste de Madrid, ativo há cinco dias. Este início de semana é crucial para controlar os incêndios, antes da nova vaga de calor prevista para a próxima quarta-feira, com temperaturas a rondar os 40 graus. Há habitantes de 41 municípios que continuam impedidos de regressar a casa.

  • Hugo Capela
    Hugo Capela
Há 50 min
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