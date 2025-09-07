Marcelo deixa um recado a Moedas. "Quem está à frente de uma instituição pública está sujeito a um juízo político por aquilo que aconteça de menos bem"

O Presidente da República afirmou que Carlos Moedas tem responsabilidade política na tragédia do Elevador da Glória, sublinhando, no entanto, que não faz sentido falar em demissão a um mês das eleições. Marcelo Rebelo de Sousa pediu ainda que todas as responsabilidades sejam rapidamente apuradas e defendeu que o julgamento político deve caber aos eleitores.