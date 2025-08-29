Marcelo provoca problema diplomático com declarações que envolvem Trump e Rússia

As palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, que identificou Donald Trump como um “ativo russo”, estão a gerar reação além-fronteiras e a marcar a agenda mediática internacional. Enquanto um antigo responsável do Departamento de Defesa norte-americano considerou as declarações exageradas, o Governo português demarcou-se da polémica, sublinhando que a política externa do país é conduzida pelo Executivo e não pela Presidência.