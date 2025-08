O Presidente da República avisou esta sexta-feira o Governo que pode vetar o diploma que prevê a extinção da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). Marcelo Rebelo de Sousa comparou a situação ao caso do SEF, alertando que algumas extinções podem agravar os problemas existentes. A decisão foi comunicada no final do Conselho de Ministros, sem aviso prévio.