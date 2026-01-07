Marco Rubio garante que administração Trump irá "agir para defender os seus interesses" depois de apreender petroleiro russo

Novas ondas de choque provocadas pelo presidente dos Estados Unidos. Forças especiais americanas apreenderam dois petroleiros que Washington diz pertencerem às chamadas frotas-fantasma, usadas para contornar sanções impostas a países como a Rússia, o Irão e a Venezuela. Uma das operações, que contou com o apoio de forças britânicas, acabou com a apreensão, perto da Islândia, de um petroleiro com bandeira russa