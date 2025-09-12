VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Maria das Dores Meira com movimentos de dinheiro suspeitos. É candidata à Câmara de Setúbal

A um mês das eleições autárquicas foi revelada à auditoria feita às contas do município de setúbal durante o mandato comunista da antiga presidente, Maria Das Dores Meira.

A ex-autarca, que está a ser investigada pelo Ministério Público recandidata-se ao cargo, agora como independente com o apoio da AD.

Mas segundo esta auditoria independente, Maria das Dores Meira incorreu no crime de peculato, utilizando o cartão de crédito da autarquia para pagamentos suspeitos que ultrapassam os 100 mil euros.

A auditoria será levada a reunião de câmara na próxima quinta-feira.

Contatada pela TVI, Maria das Dores Meira diz desconhecer a auditoria para a qual não foi ouvida e estranha que seja divulgada a um mês das eleições. A antiga autarca afirma estar a ser vítima de perseguição política e assassinato de carácter por parte dos opositores políticos.

"Desconheço a dita auditoria e o seu resultado. Não me foi facultada, nem sequer fui ouvida na mesma. Muito menos me foi dado acesso ao processo ou a possibilidade de verificar a transparência do mesmo. Estranho que uma “auditoria” que vise apenas a minha pessoa saia a trinta dias das eleições autárquicas. E pergunto: quem beneficia desta divulgação em plena campanha autárquica? Por que razão esta auditoria não abrange todos os eleitos e mandatos autárquicos? E porque não foi feita por uma empresa de auditoria de renome no mercado? Estranho ainda mais que haja uma auditoria especulativa sobre a minha idoneidade, já que uma auditoria não julga nem se substitui aos tribunais. As alegações que são feitas têm um objetivo político. Esta auditoria é a continuação da perseguição política que teve o seu início quando anunciei que seria candidata à Câmara Municipal de Setúbal. Serve apenas para me visar e perseguir politicamente. É uma tentativa de assassinato de carácter, por parte dos meus opositores políticos, para tentarem tirar vantagens eleitorais. Não me revejo nesta forma cobarde de fazer política. E, para a cobardia, existe apenas uma resposta: o trabalho honesto, digno e transparente", lê-se na nota enviada à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

  • Sónia Trigueirão
    Sónia Trigueirão
Há 1h e 28min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

02:30

Caça ao homem nos EUA. FBI divulga imagens de suspeito de assassinar aliado de Trump

Ontem às 22:00
1
02:09

Ventura enganou-se a traduzir "Bürgerfest" e já retirou das redes sociais o vídeo em que criticava Marcelo por ir a um "festival de hambúrgueres" na Alemanha

Ontem às 14:51
2

Trio detido por sequestro de mulher, que ficou fechada num sótão até que uma dívida fosse paga

Ontem às 21:26
3
02:12

Deixou a faculdade pelo ativismo conservador e achava Martin Luther King "horrível". Quem era Charlie Kirk?

Ontem às 21:59
4
02:49

Maria das Dores Meira com movimentos de dinheiro suspeitos. É candidata à Câmara de Setúbal

Há 1h e 28min
5

Apanhado suspeito que assaltou e ameaçou com arma de fogo duas pessoas nos passadiços de Gaia

Ontem às 21:29
6
02:56

Miguel Sousa Tavares: "Não acredito que Putin esteja em condições militares e económicas para provocar a NATO"

Ontem às 23:06
7
03:26

"Ora, bolas", "Secret Story" e novelas mais curtas: esta é a nova grelha da TVI

Há 44 min
8
02:27

Miguel Sousa Tavares: "Israel já atacou a Síria, o Líbano, o Irão, o Iémen e o Catar. Falta-lhe a Jordânia e o Egito"

Ontem às 23:02
9
51:25

Primeira grande entrevista a António José Seguro (na íntegra)

Hoje às 00:39
10
05:38

Miguel Sousa Tavares: "É absurdo continuar com uma legislação laboral que basicamente é de 1974"

Ontem às 23:10
11
01:46

"UE não deve considerar a China um parceiro fiável". O aviso de Cavaco após visita oficial de Montenegro

Ontem às 21:57
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Menor detido em flagrante por suspeitas de pornografia infantil e abuso sexual de crianças

Ontem às 21:05
04:44

IRS Jovem ou devolução de propinas: o que é mais vantajoso?

Há 1h e 11min
02:54

Tragédia de Alcafache: 40 anos depois, ainda há vítimas não identificadas

Ontem às 21:58
03:26

"Ora, bolas", "Secret Story" e novelas mais curtas: esta é a nova grelha da TVI

Há 44 min
06:44

Sabe qual é a diferença entre uma dor de cabeça e uma enxaqueca?

Há 44 min
01:38

Maddie. Brückner vai ser libertado, mas autoridades temem fuga do país

Ontem às 21:57

Vem aí um fim de semana quente. E deve manter-se assim durante a primeira semana de aulas

Ontem às 12:16
13:48

Repórter TVI: é assim a vida de bombeiro

10 set, 23:19

Trio detido por sequestro de mulher, que ficou fechada num sótão até que uma dívida fosse paga

Ontem às 21:26

Fungo resistente a medicamentos com propagação rápida nos hospitais europeus

Ontem às 12:22