Marques Mendes evita críticas à ministra da Saúde e aponta responsabilidades à direção executiva do SNS

Luís Marques Mendes reagiu aos mais recentes casos na emergência médica evitando críticas diretas à ministra da Saúde. O candidato defende que as explicações devem ser dadas pela direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Ao longo do dia, dedicado ao contacto com jovens e idosos, Marques Mendes viveu ainda um momento insólito ao cruzar-se com o homem que o imitou no antigo programa Contra-Informação

Há 10 min
