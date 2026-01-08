Marques Mendes evita críticas à ministra da Saúde e aponta responsabilidades à direção executiva do SNS

Luís Marques Mendes reagiu aos mais recentes casos na emergência médica evitando críticas diretas à ministra da Saúde. O candidato defende que as explicações devem ser dadas pela direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Ao longo do dia, dedicado ao contacto com jovens e idosos, Marques Mendes viveu ainda um momento insólito ao cruzar-se com o homem que o imitou no antigo programa Contra-Informação