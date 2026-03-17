"Mas afinal quem é que está a destruir a serra de Carnaxide?": Isaltino acusa Amadora de "invadir" território de Oeiras

Está aberta uma guerra entre a Câmara de Oeiras e a Câmara da Amadora: Isaltino Morais acusa o concelho vizinho de estar a construir urbanizações em território que não lhe pertence e na serra de Carnaxide, que é zona natural. O presidente da Câmara de Oeiras já mandou construir uma muralha de árvores para delimitar a fronteira entre as duas autarquias