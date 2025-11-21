VÍDEO SEGUINTE
Medicamentos inovadores: "O facto de os hospitais não estarem a medir o impacto nos doentes é preocupante"

O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares considera preocupante que os hospitais não meçam "o impacto dos medicamentos inovadores" na vida real dos doentes, o que em última instância traz consequências ao nível dos preços. Além disso, Xavier Barreto alerta que, em alguns casos, "a rutura dos medicamentos obriga a substituir medicação"

