O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares considera preocupante que os hospitais não meçam "o impacto dos medicamentos inovadores" na vida real dos doentes, o que em última instância traz consequências ao nível dos preços. Além disso, Xavier Barreto alerta que, em alguns casos, "a rutura dos medicamentos obriga a substituir medicação"
Medicamentos inovadores: "O facto de os hospitais não estarem a medir o impacto nos doentes é preocupante"
Há 1h e 7min