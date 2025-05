Médico que vende receitas no TikTok faz tratamentos em clínicas não licenciadas

O médico envolvido no negócio de venda ilegal de receitas através de redes sociais dedica-se também a tratamentos estéticos e é responsável, pelo menos, por uma clínica, estando ainda associado a uma outra, relacionada com atestados para a carta de condução que, fisicamente, não existe. No entanto, não há qualquer registo destas clínicas na Entidade Reguladora da Saúde (ERS)