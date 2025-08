Médicos criticam novas regras de dispensa de amamentação: "Um direito de qualquer mãe não pode regredir"

Há mais uma polémica com as novas medidas que o Governo quer implementar a nível laboral. As trabalhadoras que amamentam vão ter de apresentar um atestado a cada seis meses, até aos dois anos de idade do bebé. E as críticas já surgiram de todos os lados, incluindo da Ordem dos Médicos. Há também uma petição online em que fala num retrocesso dos diretos das mulheres e 20 mil pessoas já assinaram.