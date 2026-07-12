O Médio Oriente voltou a viver uma noite de forte escalada militar. Depois de uma nova confrontação no Estreito de Ormuz, Donald Trump ordenou ataques contra alvos no sul do Irão, que se prolongaram até ao início da manhã. Em resposta, a Guarda Revolucionária iraniana lançou ataques contra vários países da região, agravando a tensão e aumentando os receios de um alargamento do conflito.
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Médio Oriente volta a acordar sob fogo: EUA e Irão atacam-se mutuamente
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Victor Moura-Pinto
Há 56 min