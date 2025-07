Meio mundo em Gondomar para prestar homenagem a Diogo Jota e André Silva

O dia foi marcado por fortes emoções em Gondomar, onde decorreu o velório de Diogo Jota e André Silva. Milhares de pessoas juntaram-se para prestar homenagem aos dois futebolistas, numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, de André Villas-Boas e de vários companheiros da Seleção nacional.