Membro de gangue de Marrocos foi o primeiro fugir de Portugal. O resto do grupo seguiu-o para Espanha

Um dos imigrantes marroquinos que desembarcaram no Algarve, em agosto, é membro de um gangue de Rabat, associado a roubos e violência. O homem foi o primeiro a fugir da pousada de São Pedro do Sul, na passada terça-feira. Oficialmente, o imigrante está em parte incerta, mas a TVI sabe que, tanto ele como a grande maioria dos imigrantes que fugiram, estão no sul de Espanha.