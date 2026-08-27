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Menina de quatro anos que assistiu à morte da mãe em Algés fica em Portugal para já. Juízes querem ouvir o pai

O Tribunal de Cascais decidiu adiar a decisão sobre a guarda da criança que assistiu à morte da mãe em Algés. A justiça portuguesa quer ouvir o pai, que está em prisão preventiva por violência doméstica. Até setembro, a menina permanece aos cuidados de uma amiga da mãe, enquanto a família regressa ao Brasil desiludida com o Estado português e teme uma nova falha na proteção da criança.

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