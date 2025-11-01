Milhares de portugueses vão hoje aos cemitérios para homenagear os familiares e amigos que já morreram. Em Viseu, o mau tempo afastou algumas pessoas durante a manhã, mas a tradição não ficou por cumprir.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Menos gente nos cemitérios e flores com menos procura devido a mau tempo
Milhares de portugueses vão hoje aos cemitérios para homenagear os familiares e amigos que já morreram. Em Viseu, o mau tempo afastou algumas pessoas durante a manhã, mas a tradição não ficou por cumprir.
Há 40 min