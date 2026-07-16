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Mesa construída com vigas de comboios dá novos problemas a Luís Neves. Remoção de materiais das linhas férreas seria "ilegal"

A polémica em torno do ministro da Administração Interna voltou a aquecer com mais uma investigação do Exclusivo. Em parceria com o semanário Sol, a TVI concluiu que Luís Neves pediu ao dirigente das Infraestruturas de Portugal madeiras de linhas férreas desativadas para construir uma mesa e dois bancos para o monte alentejano em Odemira. O dirigente da empresa pública teria acedido ao pedido, acrescentando que tinha todo o gosto em oferecê-los, mas essa mesma empresa nega que tenha cedido qualquer material.

  • Sandra Felgueiras
    Sandra Felgueiras
Há 1h e 19min
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