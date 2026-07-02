Miguel Sousa Tavares denuncia "os truques" que fecham praias aos portugueses

Na 5.ª Coluna, o espaço de comentário de Miguel Sousa Tavares no Jornal Nacional, o comentador fala também do Mundial e pede uma Seleção “sem medo de jogar”. Vê na indemnização a José Sócrates um precedente contra as fugas ao segredo de justiça. E, no fim, olha para os Estados Unidos às portas do 4 de Julho e acusa Donald Trump de estar a destruir a imagem da América como “Land of the Free”: para Sousa Tavares, o Presidente dos EUA é “o maior inimigo da Europa”.