A unidade local de saúde São José, em Lisboa, criou a primeira clínica de medicina do sono. Esta unidade concentra todas as especialidades necessárias para tratar as várias perturbações durante o sono. Isto numa altura em que se sabe que as rotinas regulares de sono são tão fundamentais para a saúde como comer bem e fazer exercício físico com regularidade
Milhares de portugueses vivem com doenças do sono. Gritos durante o sono e interrupção do ressonar são alguns dos sinais de alerta
Ana Valente
Há 1h e 9min