Em cinco anos, a ACT registou 23 casos de empresas que infringiram a lei para a dispensa de amamentação. De acordo com a autoridade, não há registo de nenhum caso de abuso por parte de trabalhadores, ao contrário do que foi dito pela ministra do Trabalho, que denunciou casos de mulheres que usam a licença de forma abusiva.
Ministra denunciou "muitas práticas" abusivas da lei da amamentação. ACT não tem uma única queixa sobre trabalhadores
Filipa Calado
Há 1h e 2min