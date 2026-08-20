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Ministro da Agricultura admite que "há pressa" na remoção das árvores destruídas pelas tempestades

Depois do comboio de tempestades que fustigou o país, já foram removidos um milhão de metros cúbicos de madeira, o equivalente a cerca de 20 mil camiões. O ministro da Agricultura e do Mar visitou esta quinta-feira os trabalhos que decorrem nos terrenos onde o Estado vai começar a substituir-se aos particulares para a limpeza de matas.

  • António Pereira Gonçalves
    António Pereira Gonçalves
Há 2h e 19min
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