Depois do comboio de tempestades que fustigou o país, já foram removidos um milhão de metros cúbicos de madeira, o equivalente a cerca de 20 mil camiões. O ministro da Agricultura e do Mar visitou esta quinta-feira os trabalhos que decorrem nos terrenos onde o Estado vai começar a substituir-se aos particulares para a limpeza de matas.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Ministro da Agricultura admite que "há pressa" na remoção das árvores destruídas pelas tempestades
-
António Pereira Gonçalves
Há 2h e 19min