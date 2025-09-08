VÍDEO SEGUINTE
Ministro da Educação afasta demissão do reitor da Universidade do Porto mas pede consequências internas

Fernando Alexandre garantiu esta segunda-feira que a relação entre o Ministério da Educação e a Universidade do Porto não será afetada pelo caso dos 30 alunos colocados que acabaram por ficar sem vaga. O ministro sublinhou, no entanto, que a instituição terá de retirar consequências internas e esclareceu que nunca sugeriu a demissão do reitor.

  • Vanessa Pereira
    Vanessa Pereira
Há 2h e 17min
