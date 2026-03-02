VÍDEO SEGUINTE
Ministro da Educação ameaça investigar escolas que recebem influenciadores polémicos

Fernando Alexandre lançou um aviso às escolas que têm aberto portas a influenciadores digitais ligados a pornografia e conteúdos misóginos. Uma investigação do jornal Público identificou quase 80 estabelecimentos que permitiram a entrada destas pessoas nos recintos escolares, e o ministro admite agora avançar com inquéritos aos diretores responsáveis.

  • Marisa Rodrigues
    Marisa Rodrigues
Há 1h e 40min
