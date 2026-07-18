Ministro da Educação culpa escolas por atraso nas notas dos exames e revolta sindicatos

O ministro da educação e os sindicatos estão de costas voltadas. Depois de as notas serem lançadas já muito depois da hora prometida, esta sexta-feira, Fernando Alexandre atirou a responsabilidade para as escolas. O governante garantiu que ia pedir explicações aos diretores que não prolongassem o horário ou que não abrissem as portas este sábado para afixar as pautas.
Por sua vez, os profissionais da educação e os sindicatos afirmam que a culpa pelo atraso e pelas falhas do sistema informático é exclusiva do ministério. Com acusações mútuas e milhares de alunos ainda sem avaliações definitivas devido aos erros e às notas "suspensas", esta novela promete continuar e ainda vai a meio.