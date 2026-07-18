VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Ministro da Educação culpa escolas por atraso nas notas dos exames e revolta sindicatos

O ministro da educação e os sindicatos estão de costas voltadas. Depois de as notas serem lançadas já muito depois da hora prometida, esta sexta-feira, Fernando Alexandre atirou a responsabilidade para as escolas. O governante garantiu que ia pedir explicações aos diretores que não prolongassem o horário ou que não abrissem as portas este sábado para afixar as pautas. 

Por sua vez, os profissionais da educação e os sindicatos afirmam que a culpa pelo atraso e pelas falhas do sistema informático é exclusiva do ministério. Com acusações mútuas e milhares de alunos ainda sem avaliações definitivas devido aos erros e às notas "suspensas", esta novela promete continuar e ainda vai a meio.

Há 46 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

01:52

"Como os gatos põem as unhas, ele põe os cornos". Bode vai com os donos para o café e para todo o lado

Ontem às 14:41
1

Todos os alunos desta terra portuguesa vão receber 100 euros por ano desde o pré-escolar até ao ensino secundário

16 jul, 19:41
2
01:55

Bye bye, Algarve. Portugueses têm um novo destino favorito para as férias

16 jul, 14:23
3

Professor detido no Porto por suspeitas de pagar a alunos em troca de atos sexuais

Hoje às 10:04
4

Operação da ASAE faz nove detidos e suspende mais de 180 restaurantes

Hoje às 10:06
5
01:39

Ao contrário da expectativa do ministro, nem todas as notas são publicadas esta sexta-feira

Ontem às 21:34
6

Corpo de mulher encontrado no Tejo junto ao Cais do Sodré, em Lisboa

Há 1h e 49min
7
03:37

Bidões de químicos para fazer droga encontrados no armazém do empreiteiro amigo do ministro Luís Neves

Há 3h e 6min
8

Colisão frontal na Avenida da Índia, em Lisboa, faz dois mortos e quatro feridos

Ontem às 11:11
9

Nel espreita afirmação no Sporting: «Dadas as ausências tenho mais espaço...»

Hoje às 09:58
10
02:35

Alerta: dentro de três anos a Segurança Social pode deixar de conseguir pagar as pensões atuais

14 jul, 22:11
11

"Ou largas o saco ou dou-te um tiro": gerente de supermercado assaltado em plena rua de Telheiras. Ladrões levaram 30 mil euros

16 jul, 11:59
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Professor detido no Porto por suspeitas de pagar a alunos em troca de atos sexuais

Hoje às 10:04

Operação da ASAE faz nove detidos e suspende mais de 180 restaurantes

Hoje às 10:06

Homem de 31 anos ateou sete incêndios em Castelo Branco durante onda de calor

Ontem às 15:08

Pseudomonas aeruginosa: piscinas de Évora encerram após deteção de bactéria

Ontem às 21:13

Colisão frontal na Avenida da Índia, em Lisboa, faz dois mortos e quatro feridos

Ontem às 11:11

Preço do gasóleo dispara na próxima semana. Gasolina também volta a subir

Ontem às 09:09
06:04

Amigo do ministro Luís Neves tinha atrelado apreendido pela PJ

16 jul, 21:23
05:33

Mesa construída com vigas de comboios dá novos problemas a Luís Neves. Remoção de materiais das linhas férreas seria "ilegal"

16 jul, 21:24

Rita Matias arguida em processo por difamação agravada e incitação ao ódio

Ontem às 13:36

Inspetor da PJ que fugiu à PSP, insultou agentes e danificou viatura foi libertado

16 jul, 22:07