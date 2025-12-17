Criaram polémica e pedidos de demissão as palavras do ministro da Educação sobre a degradação das residências universitárias, onde estão os estudantes mais desfavorecidos. Fernando Alexandre diz que as declarações estão descontextualizadas, que nunca acusou os estudantes pobres de degradarem as residências, mas sim os serviços que as gerem e diz que não se vai retratar.
Ministro da Educação diz que declarações sobre alunos desfavorecidos "foram descontextualizadas": "Não são os estudantes que degradam as residências"
Cláudia Valente de Oliveira
Há 51 min