Moedas diz que a situação com o elevador da Glória é "muito diferente" da de Jorge Coelho

O autarca de Lisboa argumenta que a situação atual é muito diferente das circunstâncias que levaram à demissão de Jorge Coelho, ministro das Infraestruturas na altura da queda da ponte de Entre-os-Rios. Perante a morte de mais de 50 pessoas, Jorge Coelho apresentou a demissão, num gesto apontado por muitos como uma das mais dignas demonstrações de elevação política por parte de um detentor de cargo público. Carlos Moedas recuperou o caso para dizer que em nada se compara ao caso do elevador da Glória, mas as declarações do autarca estão a causar polémica.

  • João Morais do Carmo
    João Morais do Carmo
Há 36 min
