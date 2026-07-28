Luís Montenegro mantém a confiança política em Luís Neves. O primeiro-ministro garante que o ministro da Administração Interna vai dar todas as explicações nos próximos dias. Entretanto, o presidente da Assembleia da República recusou a presença de Luís Neves no Parlamento para responder às perguntas dos deputados, como pedia a Iniciativa Liberal.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Montenegro "absolutamente confiante" em Luís Neves: "precisamos de respeitar o trabalho das autoridades de investigação"
-
Gonçalo Nuno Cabral
Há 50 min