Montenegro deixa avisos a juízes do Constitucional e reforça objetivo de regular imigração

Na Festa do Pontal, Luís Montenegro deixou um aviso ao Tribunal Constitucional sobre a lei dos estrangeiros, afirmando que o país “não compreenderá” decisões de natureza política por parte de um órgão jurisdicional. O líder do PSD garantiu ainda que o Governo está a fazer tudo para apoiar o combate aos incêndios, remetendo para mais tarde a avaliação da ação do Executivo.