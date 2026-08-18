Montenegro diz que compra de ações da REN pode "ter um efeito" sobre o preço da energia "a médio-longo prazo"

Em resposta às críticas de José Luís Carneiro, o primeiro-ministro garante que não é ele quem anda desfasado da realidade, rejeitando alimentar o "picante da luta política". Acrescentou ainda um argumento para a surpreendente recompra de 13% da empresa REN, assegurando que pode contribuir para baixar o custo da energia, ainda que a médio e longo prazo.