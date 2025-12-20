Montenegro diz que "nada obsta a que Portugal" envie tropas para a Ucrânia em tempo de paz na sua primeira visita a Kiev

Luís Montenegro esteve pela primeira vez na Ucrânia numa visita relâmpago marcada por vários compromissos políticos e militares. Portugal vai avançar para a co-produção de drones aquáticos com as autoridades ucranianas e admite também o envio de militares portugueses, no âmbito de uma eventual força de paz a constituir após o fim do conflito com a Rússia.