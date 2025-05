"Montenegro tentou fugir e só foge quem teme". Spinumviva e críticas a Cavaco Silva marcam comício do PS em Aveiro

Pedro Nuno Santos insinua que pode haver mais surpresas relativamente à empresa familiar de Luís Montenegro, e que por isso é um risco para a estabilidade do país ser a AD a vencer as eleições. O caso Spinumviva marcou o comício em Aveiro, distrito pelo qual os líderes do PS e do PSD são cabeças de lista. Contou ainda com a presença de Marta Temido, que atirou a Cavaco Silva.