Já regressaram a casa quase todos os moradores do prédio de habitação em Leça do Balio, Matosinhos, que ontem foi evacuado, por causa de um violento incêndio numa loja de produtos chineses. As chamas reavivaram um trauma antigo. É que o mesmo estabelecimento já tinha ardido há nove anos, e, na altura, dezenas de famílias ficaram sem casa e só puderam regressar três anos depois.
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Moradores revivem trauma antigo com incêndio em loja de produtos chineses de Leça do Balio
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Vanessa Pereira
Há 1h e 34min