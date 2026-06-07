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Morreram 28 reclusos nas prisões portuguesas desde o início do ano

Dos 28, 20 morreram por doença. De acordo com o jornal Público, as famílias dos reclusos mortos suspeitam de crimes e pedem explicações. O Sindicato dos Guardas Prisionais diz que a causa deste elevado número de mortes está na entrada das cadeias de uma droga sintética chamada K4, que provoca graves problemas cardíacos, e pedem uma alteração à lei para impedir que esta droga chegue aos reclusos.

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