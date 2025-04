Morreu o Papa, começam as polémicas no Vaticano: cardeal italiano destituído por Francisco quer participar no Conclave

No Vaticano, enquanto os fiéis prestam uma última homenagem a Francisco, surgem as primeiras controvérsias no processo de sucessão do Papa. Uma mulher foi convocada por engano para as congregações gerais dos cardeais, onde só podem participar homens. A este caso, junta-se o de um cardeal italiano, que foi destituído por Francisco após ser condenado por fraude fiscal. Ângelo Becciu apareceu agora no Vaticano e insiste em participar no Conclave.