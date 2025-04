Morte do Papa: há um membro do Conclave que pode afetar as celebrações do 13 de maio

O funeral do Papa Francisco é no sábado e, depois desse dia, a Igreja Católica começa a preparar o futuro. Esse processo de eleição do novo Papa pode ter implicações na próxima peregrinação a Fátima. Isto porque estava convidado para presidir às celebrações um cardeal brasileiro, membro do Conclave, e, na data de 13 de maio, pode ainda não estar decidido quem vai suceder a Francisco.