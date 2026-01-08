A Liga dos Bombeiros Portugueses reúne-se esta quinta-feira com o INEM. O presidente António Nunes explica que temas serão levados para o encontro. E analisa o caso do homem que morreu no Seixal à espera do socorro do INEM. “A retenção de macas nos hospitais é um problema crónico”, diz, lembrando que houve um conjunto de promessas governamentais que estão há muito para chegar ao terreno.
Morte no Seixal. "A retenção de macas nos hospitais é um problema crónico"
Há 23 min