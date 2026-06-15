Mounjaro torna-se alvo de assaltos violentos a farmácias no Brasil

O Mounjaro, um medicamento utilizado no tratamento da diabetes, tornou-se um dos fármacos mais vendidos e procurados do mundo. Mas a crescente procura também está a atrair a atenção de grupos criminosos.

Os efeitos do medicamento na perda de peso levaram a uma forte procura por parte de pessoas que não são diabéticas e que o utilizam para emagrecer. No Brasil, estas injeções ficaram conhecidas como as “canetas para emagrecer”.

A elevada procura e o valor de mercado do medicamento estão na origem de uma vaga de assaltos violentos a farmácias brasileiras, onde os criminosos procuram especificamente este tipo de produtos. É uma realidade que a reportagem de Nelson Garrone, em São Paulo, ajuda a explicar.