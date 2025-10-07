VÍDEO SEGUINTE
MP cercou Ivo Rosa em várias direções. Juiz diz-se perplexo

Há novos desenvolvimentos no caso do juiz Ivo Rosa, que foi seguido durante cerca de três anos pela Justiça. 
Logo após o despacho instrutório da Operação Marquês, o Ministério Público cercou o magistrado não com um, mas com três inquéritos-crime.
Em reação à TVI, o juiz confessa-se perplexo, sendo que todos os casos foram arquivados.

Há 33 min
