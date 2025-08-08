VÍDEO SEGUINTE
Mudança na prescrição de injetáveis e sensores para diabetes "não vai resolver o problema" da falta de acesso

A partir desta sexta-feira, os medicamentos injetáveis e sensores para a diabetes só podem ser prescritos por algumas especialidades médicas - endocrinologia, nutrição, medicina interna, pediatria e medicina geral e familiar. João Raposo, presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, sublinha a importância desta medida para garantir o acesso aos mesmos por parte de quem tem diabetes, mas admite que “não vai resolver o problema”.

Há 1h e 37min
