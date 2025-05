Muitos já trabalham em Portugal, mas agora precisam de autenticar o registo criminal: o motivo das filas de imigrantes nos serviços consulares

As filas de imigrantes à porta dos serviços consulares agravaram-se recentemente por causa de alterações no regime de autenticação do registo criminal. Em fevereiro, o Governo revogou o regime que dispensava os cidadãos dos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) de autenticar o registo criminal. Na verdade, trata-se de um mero procedimento burocrático, que custa 10 euros, e não parece acrescentar controlo ao sistema.